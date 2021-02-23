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Stajyer hakim ve savcılara seminer

Adalet Bakanlığınca başlatılan, ‘Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi’ kapsamında, İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki başlatılan stajyer hakim ve savcı adaylarına yönelik seminer programları devam ediyor. Proje kapsamında çeşitli konularda alanında deneyimli kişilerce seminerler verildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 23.2.2021 14:34 ABONE OL
Stajyer hakim ve savcılara seminer

Adalet Bakanlığı'nca başlatılan 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi' kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Anadolu Adliyesinde Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi oluşturulmuştu.

ÇEŞİTLİ KONULARDA SEMİNERLER VERİLDİ

Proje kapsamında 22 Şubat 2021 tarihinde,sabah bölümünde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman tarafından "Yargı Etiği ve Protokol Kuralları" konulu, öğleden sonraki bölümde ise deneyimli TRT haber program sunucusu Fulin Arıkan tarafından "Kişisel İletişim ve Beden Dili" konulu seminerler verildi.

125 HAKİM VE SAVCI ADAYI KATILDI

İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere 125 hakim ve savcı adayı katıldı. Seminer programı sona erdiğinde adliyede oluşturulan duruşma salonunda adaylar tarafından çeşitli konularda,gruplar halinde kurgusal duruşmalar gerçekleştirilmesi planlandı.

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Stajyer hakim ve savcılara seminer
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