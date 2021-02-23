Tatil beldesi sezon başında suya kavuşacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli sahilinde yaşanan su sıkıntısına çözecek Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir Şebeke Hattı Yapım İşinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların sürdüğü Şabanmera ile Yayla köyü arasındaki Tekirçeşme Mevkii'ne gelen Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde incelerken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran'dan bilgi aldı.

"SEZON BAŞINDA SAHİLE SU GELECEK"

Erikli sahilinde yaşanan su probleminin çözümü için gayretle çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, "Vatandaşımız için 'dağ başı' denilebilecek bir yerde ekibimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda çalışmalarımızda her şey yolunda. Erikli sahilinin bu sezon suya kavuşması için canla başla çalışıyoruz. Kar yağışı nedeniyle çalışmalarımız sekteye uğradı. Projemizde yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir hat var. Çalışmalar takvime uygun olarak ilerliyor. Sezon başında sahilimize su gelecek. Ancak şehir içerisinde de 25-30 kilometre uzunluğunda şebeke bağlantısı yapılacak. Bu çalışmamızı sezon sonuna bırakmayı düşünüyoruz. Pandemi konusunda olumlu gelişmelerin olması halinde sahillerimizde yoğunluk bekliyoruz. Bu nedenle suya ihtiyaç olacak. Bu durumu göz önünde bulundurarak, sezon sonunda da şehir içerisinde şebeke çalışmalarını yapacağız. Güzel havaları fırsata çevirerek, elektrik, kuyu, hat döşemesi gibi konularda başta olmak üzere 6-7 koldan birden çalışıyoruz" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ"

Daha sonra söz alan Başaran "Kocaali köyünde DSİ tarafından açılmış 5 adet kuyu var. Bu kuyuların dışında çalışmalar kapsamında 2 adet yeni kuyu açıyoruz. 7 kuyu Erikli sahilimize su sağlayacak. Şabanmera ile Yaya arasında Tekirçeşme denilen mevkideyiz. Kocaali köyü bulunduğumuz noktadan 4,5 kilometre uzaklıkta. Şu anda terfi borularımızın kaynağı yapılıyor. Bulunduğumuz noktaya kadar su enerji ile gelecek. Yani; toplama deposundan buraya kadar su pompaj hattından gelecek ve buradan itibaren 8 kilometre mesafeyi cazibe ile gidecek. Çalışmalarımızda elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.