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Terör örgütüne darbe

EREN-5 Operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince -- üçgen kırsalında yapılan operasyonlarda terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Operasyonda Bölücü Terör Örgütüne ait olduğu belirlenen bir adet sığınak ve 10 depo kullanılamaz hale getirilirken dokuz kilogram plastik patlayıcı, üç adet el bombası, bir adet M-16 tüfek, bir adet araç telsizi, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 23.2.2021 10:24 ABONE OL
Terör örgütüne darbe

EREN-5" operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek Özel Birlik Operasyonu icra edildi.

İcra edilen operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 11 ayrı noktada bulunan bir sığınak ve 10 adet depoda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda dokuz kilogram plastik patlayıcı, üç adet el bombası, bir adet M-16 tüfek, bir adet araç telsizi, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınak ve depoların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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Terör örgütüne darbe
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