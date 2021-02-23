Terör örgütüne darbe

EREN-5" operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek Özel Birlik Operasyonu icra edildi.

İcra edilen operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 11 ayrı noktada bulunan bir sığınak ve 10 adet depoda arama yapıldı.



Yapılan aramalarda dokuz kilogram plastik patlayıcı, üç adet el bombası, bir adet M-16 tüfek, bir adet araç telsizi, çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınak ve depoların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.