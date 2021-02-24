Ahlaksız paylaşımı yapan avukat Mert Yaşar cezaevinde

Sosyal medyadan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız paylaşımda bulunan ve Eyüpsultan'da gözaltına alınan avukat Mert Yaşar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu da tamamlanan Yaşar, tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe gönderildi. Hâkimlik de Yaşar'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verdi.Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Zengin dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; bir kadın olmasına karşın kendisini aramayan, tersine hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Zengin, şunları kaydetti: "Gerçekte ne olduğuna hiç dönüp bakmadıklarını düşünüyorum. Ne oldu ve ben ne söyledim? O yüzden gerçekten bilgi sahibi olmadan yapılan bu konuşmaların, maalesef bir terör örgütünün yapmış olduğu bir kampanyanın parçası haline gelmelerine sebep olduğu kanaatindeyim." Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kendisini aradığını da belirten Zengin, "Onun desteği çok önemli. Ne kadar üzgün olduğunu ifade etti" dedi.