Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar..

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerle birlikte pek çok önemli kararın alındığı kabine (Bakanlar kurulu) toplantısı bu hafta yapılacak mı? öğrenilmek isteniyor. Detayları merak edenler, kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? soruları üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. 1 Mart tarihinde normalleşme takvimiyle ilgili detayların netleşmesi beklenirken kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak olan kararlar merakla bekleniyor.
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına ilişkin detaylar şöyle;
Kabine Toplantısının güncel tarihi henüz belli değil. Kabine toplantısı tarih ve saati belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz...
Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan bazı detaylar şu şekilde;
Salgının seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerde sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. Inşallah devlet ve millet olarak elele vererek tedbirlere uyarak bu müsibetin üstesinden geleceğiz. Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1. aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı.
İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşı çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" diye konuştu.
İllerin vaka ve aşılanma durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde 4 grupta değerlendirileceğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:
"Normalleşme takvimini de bu şekilde yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle restoran, kafe, kırathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Halen uzaktan eğitime devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde azalmasıdır. Vatandaşlarımız ne kadar dikkatli olursa, kendi illerindeki görünümü düzeltirlerse normalleştirirse takvimi o kadar hızlı ilerleyecektir. Biraz daha sabrederek, fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."