Bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman? İşte detaylar..

Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalardan bazı detaylar şu şekilde;

MART BAŞIYLA KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Salgının seyrini ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde iyi bir fotoğraf çıkarken kimi şehirlerde sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. Inşallah devlet ve millet olarak elele vererek tedbirlere uyarak bu müsibetin üstesinden geleceğiz. Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1. aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken ikinci aşı sürecine başlandı.

İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşı çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz" diye konuştu.