Eğitimde utanç tablosuna son verdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. İşte konuşmanın satırbaşları:Tek bir açılış töreniyle 326 eğitim-öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu okullarımızın bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılarak yeniden yapıldı. Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 1126 derslikli 88 okul yerine 2593 derslikli yeni okullar yaptık. 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz. Yeni dersliklerle 184 okulumuz daha tekli eğitime geçecek. Tekli eğitime geçme oranı yüzde 95'e yükseldi.Geçmiş yıllarda Türkiye yasakların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eskilerin deyimiyle delikli kuruşa muhtaç olunan zamanlardı. Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kuran-ı Kerim ve siyer eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik. Biz kırtasiye kuyruklarında kitap beklerdik. Şimdi kuşe kâğıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor, öğrencilerimize teslim ediyoruz. Çocuklarımız saatlerce yürüyerek köy okullarına gitmiyor, istisnalar dışında kapılarına kadar gelen servislerle gidiyor. 29 bin kütüphane ve 2 bin 750 dijital kütüphane ile hizmet sağlıyoruz. Kara tahtalar yerini, etkileşimli tahtalara, 90 kişilik sınıflar 30 kişilik sınıflara yerini bırakıyor. 18 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Bakış açısını da değiştirdik. Öğrencileri formatlayan jakoben zihniyetten kurtardık. Türkiye eğitim altyapısını en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi birçok ülke bizim eğitim-öğretim imkânlarını örnek alıyor. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaçlar, beklentiler ve yönelimler zamanla değişiyor. Zamana karşı durmak yeldeğirmenlerine meydan okumaktan farksızdır. Geçmişten ders alarak, geçmişe de takılıp kalmadan geleceğe yürümemiz gerekiyor. Geçmişin zihniyet yapısı ile yarının, gelecek kuşakların Türkiye'sini inşa edemeyiz.Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretimi ülke çapında kesintisiz sürdüren birkaç ülkeden biriyiz. Bu dönemde uzaktan eğitimi de başarıyla yürüttük. Canlı sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık. Kovid-19 salgınıyla eğitim-öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Kovid-19 salgınıyla eğitim-öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi yüz yüze eğitimde buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vaka ve hasta sayısının azlaması ile peyderpey yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. 1 Mart'tan itibaren 8 ve 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçiyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.DSÖ bir açıklama yaptı, 2022'nin başında koronavirüs salgınının sona ereceği beklentimiz var dedi. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlık yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Dünyada şu anda Türkiye aşılamayı en iyi şekilde yürüten ülke. Süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Dün itibarıyla hamdolsun 7.5 milyonu buldu. Gevşeme yok. Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Kovid-19 aşısı konusunda yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz.Milletimizin iradesi ile, Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Sadece bu 4 alanda değil, savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politika ve enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim-öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor. 18 yıl önce resmi-özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Atamaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.