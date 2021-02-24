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Hadsiz sözlere yargı tokadı! Aydın Kadın Kolları Başkanı 'e verilen ceza belli oldu

‘Las Tesis’ eylemiyle Başkan ’a ve kamu görevlilerine ‘tecavüzcü’ ve ‘katil’ suçlamasında bulunan Aydın Kadın Kolları Başkanı 'e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Özdemir, kadına yönelik şiddet protestolarında, “Tecavüzcüm sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve Başkan!” sözleri ile devlet büyüklerini hedef almıştı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 24.2.2021 11:16 Son Güncelleme: 24.2.2021 11:21 ABONE OL
Hadsiz sözlere yargı tokadı! CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e verilen ceza belli oldu

CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'in partisinin il kongresinde, kadınları yönelik şiddeti protesto ederken sarf ettiği hadsiz sözler cezasız kalmadı. Başkan Erdoğan ve kamu görevlilerine tecavüzcü ve katil suçlamasında bulunan Özdemir'e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

HAKARET CEZASIZ KALMADI

CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'in Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, karara bağlandı. Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müşteki vekili sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Ayşe Özdemir; "suçsuz" olduğunu iddia ederek beraatını istedi. Mahkeme heyeti ise sanık Ayşe Özdemir'in CHP kongresinde cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasına karar verdi. CHP Aydın İl Kongresi'nde Başkan Erdoğan başta olmak üzere kamu görevlilerini hedef alan sözleri nedeniyle CHP'li Özdemir, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Partisinin il kongresinde konuşan Özdemir, "Tecavüzcüm sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve Başkan! "Direnen kadınlar dünyada ve her yerde, asla yalnız yürümeyeceksin, ataerkil bir yargıç, kadın olmak suçumuz, kestiğiniz cezamız, seyrettiğiniz şiddet, suç bende değil her yerdeysem, ne giydiysem, suç bende değil" ifadelerini kullanmıştı.

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Hadsiz sözlere yargı tokadı! CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'e verilen ceza belli oldu
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