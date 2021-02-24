İBB Maçka ve Yıldız Parkı’nda çöp isyanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Maçka Parkı ile Yıldız Parkı'ndaki çöpleri toplamaması vatandaşları isyan ettirdi. Parklardaki çöp yığınlarını gösteren fotoğrafları paylaşan vatandaşlar ilk olarak ilçe belediyelerine şikayette bulundu. Ancak sorumluluk İBB'ye ait olduğu için ilçe belediyeleri İBB'ye yönlendirdi.

MAÇKA PARKI'NDA İBB ÇÖPLERİ TOPLAMADI

Maçka Parkı'ndaki çöplerle alakalı, bir vatandaş sosyal medyadan "Maçka parkında son durum" diyerek çöplerin sokağa taştığını gösteren bir fotoğraf paylaşarak Şişli Belediyesi'ni etiketledi. Şişli Belediyesi, İBB Beyaz Masa'ya yönlendirerek, sorumluluğun İBB'de olduğunu açıklamış oldu. İBB'nin toplamadığı çöplerle ilgili şikâyet üzerine ekiplerin yönlendirildiği ileri sürüldü. İBB sorumluluğunda olan Maçka Parkı'nda çöp yığınlarının neden oluştuğu merak konusu oldu.

YILDIZ PARKI'NDA DA ÇÖPLER ŞİKÂYET KONUSU OLDU

Bir başka vatandaş Hülya Kabul Sözen ise Beşiktaş'taki Yıldız Parkı'nda çöplerin toplanmadığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Sözen, "Günaydın Beşiktaş Belediyesi, Yıldız parkına bu çöpler hiç yakışmıyor, ilgilenir misiniz lütfen?" diye şikâyette bulundu. Beşiktaş Belediyesi de vatandaşa konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi [@ibbBeyazmasa]'ya bilgi iletiyoruz" cevabını verdi. İBB sorumluluğunda olan Yıldız Parkı'nda aynen Maçka Parkı'nda olduğu gibi çöplerin toplanmaması soru işaretlerine neden oldu. Bilindiği üzere CHP'ye ait belediyelerden bazıları grev başlatmıştı. En son Maltepe Belediyesi'nde grev nedeniyle sokaklar çöplerle dolup taşmıştı.