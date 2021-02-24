İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret etmişti! Öfke kontrol seminerlerine katılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben hakaret içerikli yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Sedat Erken dün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardınsan şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

'ALKOL BAĞIMLISI VE SİNİR HASTASIYIM'

Mahkemedeki sorgusunda şüpheli, olaya konu olan Sedat Erken isimli profil hesabının kendisine ait olduğunu, dosyaya söz konusu hakareti sosyal medyada kendisinin yazıp yazmadığını hatırlamadığını, fakat paylaşımın yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu söyledi. Sorgusununun devamında 13 yıldır alkol bağımlısı olduğunu belirten şüpheli adam, 'Alkol tedavisi ve sinir hastalığına bağlı psikolojik tedavi görüyorum.' dedi.

'SÜLEYMAN SOYLU'DAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Şüpheli Sedat Erken, sorgusundaki ifadesini, 'Ben öfke kontrolü olan biri değilim. İlaç kullanıyorum. Benim dayımın oğlu Hakkari'de askerlik yaparken şehir olmuştur. Ben bir şehit yakınıyım. Bu nedenle devlete ve kişilere hakaret etme kastım olamaz. Ben devlet büyüklerimden ve özellikle Süleyman Soylu'dan özür diliyorum.' sözleriyle sonlandırarak üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

ÖFKE KONTROL SEMİNERLERİNE KATILACAK

Şüphelinin sorgulanmasının ardından mahkeme, şüpheli Sedat Erken'in öfke kontrol seminer programına katılması şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.