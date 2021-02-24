Kozanlı Ömer’in avukatına 9 yıl hapis cezası! Bank Asya’ya 2.5 milyon lira yatıran avukat hakkında karar belli oldu

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Orhan Karakuş esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddererek beraatini ve tahliyesini istedi. Karakuş, FETÖ'nün firari emniyet mahrem imamı 'Kozanlı Ömer' kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yapmasının örgütsel bir bağ olmadığını, Özdil'in trafik davasına baktığını, daha sonra da Özdil hakkında çıkan haberler üzerine açılan davaları takip ettiğini ifade etti.

9 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Bylock kullanıcısı olduğu tespitini reddden Orhan Karakuş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bir işletmeyi devralmak için bu bankaya para havale ettiğini öne sürdü.

Karakuş hakkında kararını açıklayan mahkeme, Karakuş'a, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.