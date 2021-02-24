Son dakika haberi: FETÖ'nün cezaevi oyunu deşifre oldu

ELEBAŞINDAN ÖZEL MESAJ

Kadınlar üzerinden yürütülen bu algı operasyonu belli oranda başarılı olunca Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşının cezaevlerine özel mesajı iletildi.

FETÖ elebaşının mesajında "Kadın taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, erkekler de onları örnek alsın. Aynı başarıyı onlardan da bekliyorum" dediği belirtildi. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde erkek mahkumlar üzerinden yeni senaryoların sahnelenmesini önlemek için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

FETÖ'nün kirli planı deşifre eden AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin bu yüzden hedef haline getirilen isim oldu. Son aylarda bu nedenle Zengin'e yönelik kampanya başlatıldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün cezaevlerindeki mağduriyet oyununa CHP ve HDP de destekleyerek sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapmaya devam ettiler ama yalanların birbir çürütülmesiyle amaçlarına ulaşamadılar, kirli ittifak planları bozuldu.