Son dakika haberi: FETÖ'nün cezaevi oyunu deşifre oldu

Son dakika: Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye, özellikle de dünya kamuoyuna dönük "cezaevleri" planı deşifre oldu. FETÖ'nun kadınlar üzerinden kurduğu mağduriyet senaryosunda "anneleri cezaevindeki çocuklar ya da cezaevlerinde anneleri ile kalan çocuklar, hamile kadınlar, son olarak da çıplak arama iddiaları" devreye sokuldu. Yalanlarına herkesi inandırmak için cezaevinden yüzlerce mektup STK'lara gönderildi. Terör örgütünün ABD'de yaşayan elebaşının yazılan mağduriyet senaryonun kamuoyunda yarattığı etki üzerine FETÖ elebaşının Pensilvanya'dan gönderdiği "Kadın taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, erkekler de onları örnek alsın. Aynı başarıyı onlardan da bekliyorum" mesajı cezaevlerine iletildi.
ETKİSİ KIRILINCA CEZAEVLERİNE YÖNELDİ
Devletin kararlı tutumu ile FETÖ'nün kamu kurum ve kuruluşları, asker-polis ve toplumsal yaşamdaki etkisi arka arkaya düzenlenen operasyonlar ile kırılınca terör örgütü ayakta kalmak için başka yöntemler aramaya başladı. Türk devletini dünya kamuoyunda "baskıcı, işkence", içeride ise "inançlı bir iktidar, inançlı insanlar zulmediyor" algısı oluşturmak için yeni bir planı devreye soktu. FETÖ'nün cezaevinde bulunan taraftarları harekete geçirildi. Biranda cezaevlerinde yaşananlara ilişkin arka arkaya iddialar gündeme gelmeye başladı.
KADINLAR ÖN PLANDA
Mağduriyet algısını daha iyi oluşturacağı düşüncesi ile FETÖ kadın taraftarlarını ön plana çıkardı. Önce "annesi cezaevinde mağdur çocuklar", "arkasından hamile cezaevine giren, çocuklarını buralarda doğuran ve büyüten kadın hikayeleri servis edildi. Son olarak da çıplak arama iddiaları gündeme geldi. Bazı kesimlerinde desteği ile kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Yüzlerce pul cezaevlerine gönderilerek içeride bulunanların insan hakları ile ilgili uluslar arası ve yurtiçi kuruluşlar, STK'lara mektuplar yazıldı.
ELEBAŞINDAN ÖZEL MESAJ
Kadınlar üzerinden yürütülen bu algı operasyonu belli oranda başarılı olunca Pensilvanya'daki terör örgütü elebaşının cezaevlerine özel mesajı iletildi.
FETÖ elebaşının mesajında "Kadın taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, erkekler de onları örnek alsın. Aynı başarıyı onlardan da bekliyorum" dediği belirtildi. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde erkek mahkumlar üzerinden yeni senaryoların sahnelenmesini önlemek için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.
FETÖ'nün kirli planı deşifre eden AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin bu yüzden hedef haline getirilen isim oldu. Son aylarda bu nedenle Zengin'e yönelik kampanya başlatıldığı belirtiliyor.
FETÖ'nün cezaevlerindeki mağduriyet oyununa CHP ve HDP de destekleyerek sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapmaya devam ettiler ama yalanların birbir çürütülmesiyle amaçlarına ulaşamadılar, kirli ittifak planları bozuldu.