Son dakika: Öğretmenler için aşı zamanı! İlk koronavirüs aşısını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu...

1 MART'TA KADEMELİ GEÇİŞ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaktan eğitimin detaylarını duyurmuştu.

1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.