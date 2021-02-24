Son dakika: Öğretmenler için aşı zamanı! İlk koronavirüs aşısını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu...

Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu sabah 09.00 itibarıyla 7 milyon 462 bin 143 kişi aşılandı. İlk doz aşısı yapılan kişi sayısı 6 milyon 240 bin 810 olarak bildirilirken, ikinci doz aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 221 bin 333 oldu.
SON DAKİKA: Öğretmenlere koronavirüs aşılaması başlıyor! Yüz yüze eğitimle beraber aşılama nasıl olacak? | Video
BAKAN SELÇUK İLK AŞIYI YAPTIRDI
Okullarda kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitimle birlikte öğretmenler de bugünden itibaren koronavirüs aşısı olmaya başlayacak. İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptırdı. Selçuk, aşıyı Çorum Sungurlu'da bulunan bir köy okulunda yaptırdı.
Bakan Selçuk aşı yaptırdıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik." dedi.
ÖNCELİK O ÖĞRETMENLERİN
Aşılar öncelikli 15 Şubat'ta açılan köy okullarında görev yapan öğretmenlere yapılacak. Yüz yüze eğitime başlayan diğer öğretmenlerin de aşıları bu ay yapılmaya devam edecek.
BAKAN SELÇUK'TAN 'AŞILAMA TAKVİMİ' AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı" dedi.
KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇTİ
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir online ders eğitimleri sürüyordu. Son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde köy okullarının 15 Şubat'ta açılması kararlaştırıldı. Vaka ve hasta sayısına göre İl Hıfzısıhha kurulları bölgesel kararlar alabilecek. Vaka artışı durumunda yeniden online eğitim gündeme gelebilecek.
1 MART'TA KADEMELİ GEÇİŞ BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaktan eğitimin detaylarını duyurmuştu.
1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.
Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.