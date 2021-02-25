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AK Parti’de görevlendirmeler tamam! AK Parti İstanbul’un A takımı belirlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul’un A takımında, hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Giriş Tarihi: 25.2.2021 16:12 ABONE OL
AK Parti’de görevlendirmeler tamam! AK Parti İstanbul’un A takımı belirlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı oldu. İl kongresinin ardından kolları sıvayan Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda il başkan yardımcılarının görev alanlarını da belirledi. Kabaktepe'nin A takımını oluşturan kurulda, Fatih Çoşar'a genel sekreterlik unvanı verildi.

AK PARTİ ONLARA EMANET

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Yönetim Kurulunun görev dağılımı şöyle:

İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım

Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk

Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı

Tanıtım Medya Başkanı: Halime Kökçe

Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin

Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak

Yerel Yönetimler Başkanı: Malik Ejder Batur

Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya

İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü

Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay

Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener ve

İl Sekreterliğine Fatih Coşar getirildi.

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AK Parti’de görevlendirmeler tamam! AK Parti İstanbul’un A takımı belirlendi
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