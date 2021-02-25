Haberler Gündem Haberleri AK Parti’de görevlendirmeler tamam! AK Parti İstanbul’un A takımı belirlendi

AK Parti’de görevlendirmeler tamam! AK Parti İstanbul’un A takımı belirlendi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul’un A takımında, hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.