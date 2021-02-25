AK Parti’de görevlendirmeler tamam! AK Parti İstanbul’un A takımı belirlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı oldu. İl kongresinin ardından kolları sıvayan Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda il başkan yardımcılarının görev alanlarını da belirledi. Kabaktepe'nin A takımını oluşturan kurulda, Fatih Çoşar'a genel sekreterlik unvanı verildi.
AK PARTİ ONLARA EMANET
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Yönetim Kurulunun görev dağılımı şöyle:
İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım
Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk
Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı
Tanıtım Medya Başkanı: Halime Kökçe
Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin
Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak
Yerel Yönetimler Başkanı: Malik Ejder Batur
Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya
İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü
Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay
Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener ve
İl Sekreterliğine Fatih Coşar getirildi.