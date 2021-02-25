SON DAKİKA: CHP'li Enis Berberoğlu’nun yeni fezleke itirazına üst mahkemeden ret!

MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a verdiği belirlenen CHP'li Enis Berberoğlu, avukatları aracılığıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 3 ayrı suçtan hazırlanan fezlekeye itirazda bulunmuştu. İtirazın ana gerekçesi ise Berberoğlu'nun sadece "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği, dolayısıyla sadece bu suçu içeren yeni bir fezleke düzenlenmesi talebi oldu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun avukatlarının bu talebini reddetti.