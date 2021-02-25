Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Töremiş'in annesi Maide Töremiş, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor. Başbakanlık önünde eylemini sürdüren anne Töremiş, Alman yetkililerin ilgisizliğini eleştirdi. Töremiş, "Neredeyse bir buçuk yıldır eylem yapıyorum. Bu kadar da kayıtsız kalınmaz. Burada kedi köpek için eylem yapmış olsaydım çoktan ne oluyor diye sormuşlardı. İnsan canı bu kadar mı kıymetsiz? Yoksa biz yabancıyız diye mi böyle oluyor? Alman olsaydık farklı mı olurdu? Aklımda bir sürü sorular var ama bu sorulara cevap alamamak beni çok üzüyor" dedi. Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Töremiş, kızının kurtarılmasını istemişti.