DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Çavuşoğlu, Meşihad'ın çalışmalarının hem Müslümanlar hem de gelecek için önemli olduğunu vurguladı. Buluşmada duygulanan ve gözleri dolan Müftü Hasoviç de konuşmasında, Çavuşoğlu'nu merkezde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Müslümanlarıyla buluştu! Duygusal anlar yaşandı | Video

Çavuşoğlu'nun ziyaretini "Hırvatistan'daki Müslümanlar için büyük bir gün" olarak nitelendiren Hasoviç, "Bugün hem iyi günde hem kötü günde her şeyi paylaşabildiğimiz kardeşimizin olduğunun göstergesi. Sayın Erdoğan'ın, 2016'da burayı ziyarete gelmesi bizim de ümmetin bir parçası olduğumuzun işaretiydi." diye konuştu.