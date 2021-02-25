FETÖ’nün sözde ‘Susurluk’ planı deşifre oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün bir kirli planı daha ortaya çıktı. Örgütün Konya'da meydana gelen bir trafik kazası üzerinden Milli İstihbarat Teşkilatı'nı karalamaya çalıştığı belirlendi. FETÖ'cü sözde gazeteci Cevheri Güven, kazada hayatını kaybeden Heysem Topalcı'nın Niğde Ulukışla'daki IŞİD saldırısı ve Reyhanlı katliamından ceza aldığını öne sürerek 2 farklı yakalam kararı olduğunu söyledi. Olayla ilgili 'İkinci Susurluk' karalamasını yapan Güven'in Bylock kullanıcısı olduğu ve illegal yollardan yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Konya-Karapınar yolunda 10 Şubat'ta meydana gelen kazada Heysem Topalca'nın bulunduğu otomobil ile TIR çarpıştı. Otomobilde içerisinde bulunan Heysem Topalca, Macit El Hacı Ali ve Bilal El Muhammed hayatını kaybetti.

IŞİD SALDIRILARININ FAİLİ MİT MENSUBU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ



Kazada hayatını kaybeden Heysem Topalca'nın Reyhanlı katliamı ve Niğde Ulukışla'daki IŞİD saldırısında adı geçtiği iddia edilerek, Ulukışla saldırısının davalarında firari sanık olarak hakkında Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olduğu ileri sürüldü. IŞİD saldırılarının faili olduğu iddia edilen Topalca'nın sözde gazeteci Cevheri Güven tarafından MİT mensubu olduğu iddia edildi. Heysem Topalca'nın göçmen kaçakçısı olduğu ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Heysem Topalca

'İKİNCİ SUSURLUK' PLANI DEŞİFRE OLDU



Topalca'nın MİT mensubu olduğu ve hakkında 'İkinci Susurluk' haberini yapan Cevheri Güven'in İstanbul Başsavcılığı'nın FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında firari olduğu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan verilmiş 22,5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.