Güvenlik kamerası bile vazgeçiremedi! Tanınmamak için geri geri yürüdüler

İstanbul Avcılar'da kapı göbeğini kırarak girdikleri bir evden hırsızlık yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin deşifre olmamak için geri geri yürüyerek binaya girdiği o anlar güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli daha önceden planladıkları binanın önünde bir araya geldi. Binanın girişinde güvenlik kamerasının bulunduğu fark eden iki şüpheli, soygundan vazgeçmek yerine ilginç bir yola başvurdu. Şüpheliler deşifre olmamak için kameraya sırtlarını döndü ve geri geri yürüyerek binanın kapısına kadar geldi.

PANTOLONDAN GÖZLÜĞE NE VARSA ÇALDILAR



Şüpheliler, içeride kimsenin olmadığını belirledikleri bir dairenin kapı göbeğinin kırarak içeri girdi. Eve giren şüpheliler, bir dizüstü bilgisayar, 11 yüzük, dört çift küpe, bir bilezik, üç kolye, dört kol saati, bir güneş gözlüğü ile buldukları pantolon ve tişörtleri de çalarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden bina sakinleri ise polisi arayarak ihbarda bulundu.

ÇALDIĞI EŞYALARLA YAKALANDI



Konuyla ilgili çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden Z.A.T. çaldığı eşyalarla birlikte Denizköşkler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yanında bulunan sırt çantasında yapılan aramalarda, çalıntı eşyaların yanı sıra dairenin kırılan kapı göbeği de bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan Z.A.T. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.