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İletişim Başkanı Altun'dan 'a doğum günü mesajı: İyi ki doğdun milletin adamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Altun paylaşımında, "Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız. #İyikiDoğdunMilletinAdamı" ifadelerini kullandı.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 26.2.2021 00:24 Son Güncelleme: 26.2.2021 00:37 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı: İyi ki doğdun milletin adamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 67. yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız" dedi.

26 Şubat 1954 doğumlu olan Başkan Erdoğan, 67 yaşına girdi. Erdoğan için sosyal medyada #iyikiDoğdunMilletinAdamı hastagiyle paylaşımlar yapılırken, Fahrettin Altun da, mesajında şunları ifade etti:

"Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız. #İyikiDoğdunMilletinAdamı"

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İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı: İyi ki doğdun milletin adamı
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