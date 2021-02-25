İletişim Başkanı Altun'dan Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı: İyi ki doğdun milletin adamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 67. yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız" dedi.

26 Şubat 1954 doğumlu olan Başkan Erdoğan, 67 yaşına girdi. Erdoğan için sosyal medyada #iyikiDoğdunMilletinAdamı hastagiyle paylaşımlar yapılırken, Fahrettin Altun da, mesajında şunları ifade etti:

"Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız. #İyikiDoğdunMilletinAdamı"