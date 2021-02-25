MİT kumpasçıları için sona gelindi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda görülen 10'u tutuklu, 18 sanığın yargılandığı davada, sanıkların son savunmaları alınıyor. Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapan sanıkların ifadeleri tamamlandıktan sonra davada karar aşamasına geçilecek. Dava dosyasında "kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek belge ve bilgilerin ortaya çıkma ihtimali" nedeniyle, duruşmalar kapalı olarak yapılıyor. Duruşma içeriğiyle ilgili de yayın yasağı bulunuyor.

14 Ocak'ta mütalaasını açıklayan savcı, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Oğuzhan Ceylan ve Erkan Ünal'ın, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "resmi belgede sahtecilik" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4,5 yıldan 12,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti. Savcı, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etmişti. Savcının mütalaasında Faik Şaşmaz, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci ve Veli Tuluy hakkında "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası, Aykut Güçlü, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılınçarslan'ın ise beraatleri öngörülmüştü.

ELEBAŞILARIN DOSYALARI AYRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün MİT kumpasına ilişkin soruşturmada 15'i firari 34 sanık hakkında dava açmıştı. Mahkeme heyeti firari sanıklar Fetullah Gülen, Ali Rıza Tekinkaya, Bekir Kalaağası, Çetin Özgür, Hüseyin Civan, İlyas Şahin, Hüseyin Özkan, Kamil Bayram, Murat Karabulut, Muhammet Bekar, Murat Karkın, Murat Tokay, Ramazan Yılmaz, Serdar Bayraktutan ve Sunay Elmas'ın dosyalarını ayırmıştı. Sanıklardan Aykut Akbulut'un ise Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığı belirtilerek, dosyası Ankara'daki mahkemeye gönderilmişti.

FETÖ'NÜN İLK KUMPASI

Savcılığın iddianame ve mütalaasında, emniyet ve yargı içine sızmış FETÖ'cülerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstermeye çalıştığı belirtiliyor. Dönemin İstanbul emniyetindeki ve özel yetkili savcılıkta görev yapan FETÖ mensuplarının, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri 7 Şubat 2012'de ifadeye çağırıp, tutuklamaya çalıştıkları anlatılıyor. İddianamede, 7 Şubat operasyonu için "FETÖ'nün seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelen ilk teşebbüsü" deniyor.