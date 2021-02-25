O ismin damadı da hesap verecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en önemli finansörlerinden olan ve örgütte "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan firari işadamı Ali Katırcıoğlu'nun şirket ortaklarına açılan davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını hazırladı. Savcı, Katırcıoğlu'nun damadı Mehmet Demircan'a "örgüt üyeliği"nden, kızı Fatma Nuray Demircan ile birlikte 6 sanığa ise "Örgüte yardım" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcının mütalaasında Fatma Nuray Demircan'ın, babası ve iki kardeşi gibi, Fethullah isimli oğlunun da yurtdışına kaçtığı belirtildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Katırcıoğlu'nun 8 şirket ortağı hakkında cumhuriyet savcısının hazırladığı mütalaada FETÖ'ye finansal katkı sağlayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin ortakları, yöneticileri ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma dosyanın çok kapsamlı olması nedeniyle şirketlerle ilgili ayrı ayrı soruşturmalar yürütüldüğü, Katırcıoğlu şirketlerinin de bu dosyalar arasında yer aldığı kaydedildi.