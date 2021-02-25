Onlara rağmen, inadına Kanalistanbul’u yapacağız

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Bakırköy Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Kongreye katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından "Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız" dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik.Kanalistanbul'u engellemeye çalışıyorlar ya, şimdi tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Diğer adımlar için gerekli çalışmaları da başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanalistanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanalistanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek bunu da görecekler. Alıştıracağız.CHP deyince akla şu gelir, çöp, çukur, çamur. Bu şehri yeniden çöp dağlarına, kokuya, yokluğa, ihmale maruz bırakanlarla tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te.Batı için Türk, yani İslam, Doğu için de Türk, yani Kızılelma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz. Dünyada hayat standardı en yüksek, yaşaması en kolay şehirlerden olan İstanbul'a bu özelliğini zehir etmeye çalışanları sandıkta sigaya çekeceğiz. İstanbul'u karanlık ve sapkın ajandalarına aparat yapmaya kalkanları, bu uğurda şeytanla işbirliğine girenleri sandıkta ifşa edeceğiz.Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak bu ülkeyi darbe dönemi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracağız. Önümüzdeki salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız, tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki hafta ekonomik reform paketini kamuoyuna açıklayacağız.KONGREDE 498 delegenin tamamının oyunu alan Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kabaktepe Milli Gençlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, Uluslararası Gençlik Forumu, Sosyal Doku, Cansuyu, Cihannüma, UMAD, Yedi Hilal, TÜGVA, Türkiye Maarif Vakfı başta olmak üzere birçok dernek ve vakıflarda görevde bulundu.MAKAM mevki bunların hepsi geçici, ne olur mütevazı olalım ve kimseye gurur ve kibir satmayalım. Kim darda kalmış onlara biz ulaşacağız, onlara yardım elimizi uzatacağız. Önümüzde Ramazan var, Ramazan'ı çok iyi değerlendirmemiz lazım.AK PARTİ gündem takip etmez, gündem belirler. Farkımız bu. Gündem belirleme konusunda en büyük görev İstanbul il teşkilatımıza düşüyor. Şayet İstanbul'un gündemine iyi hakim olursak, Türkiye'nin nabzını tutmuş oluruz. Biz milletimize verdiğimiz hiçbir sözü kulak arkası etmedik. Ne dediysek, eninde sonunda hepsini yaptık.İSTANBUL'DA Kadir Topbaş ağabeyimiz yaptığı eserlerle anılacak. Boğaz'ın sularını Haliç'e bağlarken verilen emek, orada emeği var. Şu andaki İstanbul Belediye Başkanı bu işlerden anlar mı? Bunlar tam aksine İstanbul batak içerisinde, onlar da Bodrum'da seyahatte. Biz dertliyiz, dertli. Onların böyle bir derdi yok