Öterken bayılan horoz baba oldu!

Denizli'de 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan "Bahtiyar" isimli horoz yurt dışında da fenomen oldu. Takas için otomobilin bile teklif edilen Bahtiyar, Japonya ve Çin'de de televizyon kanallarında haber bültenlerine konu oldu. Japon kadın bir gazeteci horoz için özel bir program bile hazırladı. Program 28 Şubat'ta Japonya'daki televizyonlarda yayınlanacak.
Bahtiyar'ın sosyal medyadaki görüntüleri yurt dışında milyonlarca kez izlendi. Öte yandan Bahtiyar isimli horozun 10 tane yavrusu oldu. Horoz sahibi Okan Gökbudak (28), "Bahtiyar'ın yurt dışında da meşhur olması beni çok şaşırttı. İstanbul'da yaşayan japon gazeteci horoz için ayrı bir program bile hazırladı. Japon ve Çin televizyon kanallarındaki programlarda Bahtiyar'ı ve kendimi görmek beni şaşırttı. Hala horoz için teklifler alıyorum. Ama satmaya niyetim yok. 10 tane yavrusu oldu. Umarım yavrularından da öterken bayılan horoz çıkar" diye konuştu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi 28 yaşındaki Okan Gökbudak'a ait "Bahtiyar" isimli Denizli horozu, uzun ötüşüyle görenleri şaşkına çevirdi. Gökbudak'ın 1 yaşındaki horozu 20 saniye öttükten sonra nefesi kesilince bayılıp yere düşüyor. Horoz bu ilginç özelliği nedeniyle büyük ilgi görüyor. Horozun o anlarını cep telefonuyla kaydeden ve bu görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Gökbudak, farkında olmadan Bahtiyar'ın fenomen olmasına neden oldu.
HOROZ İÇİN JAPONYA'DA ÖZEL BİR PROGRAM
Servis şoförü 46 yaşındaki Ahmet Şimşek'in takas için 25 bin lira değerindeki otomobilini bile teklif ettiği horoz şimdi de yurt dışında meşhur oldu. Bahtiyar, Japonya ve Çin'de de televizyon kanallarında haber bültenlerine konu oldu. Japon kadın bir gazeteci horoz için özel bir program bile hazırladı. Program 28 Şubat'ta Japonya'daki televizyonlarda yayınlanacak. Bahtiyar'ın sosyal medyadaki görüntüleri yurt dışında milyonlarca kez izlendi. Öte yandan Bahtiyar isimli horozun 10 tane yavrusu oldu.
HALA TEKLİFLER GELİYOR
Horoz sahibi Okan Gökbudak (28), "Bahtiyar'ın yurt dışında da meşhur olması beni çok şaşırttı. İstanbul'da yaşayan japon gazeteci horoz için ayrı bir program bile hazırladı. Japon ve Çin televizyon kanallarındaki programda Bahtiyar'ı ve kendimi görmek beni şaşırttı. Çok mutlu oldum. Bir yıl önce bu horozu alırken böyle bir şey olabileceği aklımın ucundan geçmedi. Sosyal medyada horozum ile ilgili yabancılar tarafından paylaşılan bir görüntü 4.8 milyon kez izlenmiş. Horozum için hala teklifler alıyorum. Ama satmaya niyetim yok. Çalınmasın diye horozumla yatıp kalkıyorum. Bahtiyar baba oldu. Şu anda 10 tane yavrusu var. Umarım yavrularından da öterken bayılan horoz çıkar" diye konuştu.