Öterken bayılan horoz baba oldu!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi 28 yaşındaki Okan Gökbudak'a ait "Bahtiyar" isimli Denizli horozu, uzun ötüşüyle görenleri şaşkına çevirdi. Gökbudak'ın 1 yaşındaki horozu 20 saniye öttükten sonra nefesi kesilince bayılıp yere düşüyor. Horoz bu ilginç özelliği nedeniyle büyük ilgi görüyor. Horozun o anlarını cep telefonuyla kaydeden ve bu görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Gökbudak, farkında olmadan Bahtiyar'ın fenomen olmasına neden oldu.

HOROZ İÇİN JAPONYA'DA ÖZEL BİR PROGRAM

Servis şoförü 46 yaşındaki Ahmet Şimşek'in takas için 25 bin lira değerindeki otomobilini bile teklif ettiği horoz şimdi de yurt dışında meşhur oldu. Bahtiyar, Japonya ve Çin'de de televizyon kanallarında haber bültenlerine konu oldu. Japon kadın bir gazeteci horoz için özel bir program bile hazırladı. Program 28 Şubat'ta Japonya'daki televizyonlarda yayınlanacak. Bahtiyar'ın sosyal medyadaki görüntüleri yurt dışında milyonlarca kez izlendi. Öte yandan Bahtiyar isimli horozun 10 tane yavrusu oldu.