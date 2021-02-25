Özgen Nama 'yalan' dedi! Belgeleri otaya çıktı

İBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Özgen Nama 9 Şubat'ta Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin'le görüştü. Görüşmeden 6 gün sonra Çetin'in kardeşi olan Erdoğan Çetin'in işlettiği fırının yanında bulunan Halk Ekmek Büfesi kapatıldı. Bayi sorumlusu Neriman Kuruçay (44) "Halk Ekmek ile olan sözleşmemiz 28 Nisan'da bitecekti ama 15 Şubat'ta geldiler ve 'bu son ekmeğiniz' dediler. Ben buradaki insanlara ekmek yetiştiremiyordum, burada uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu kadar talep varken sözleşmemizi tek taraflı olarak feshettiler.

Bu kadar insan artık nereden ucuz ekmek bulacak bilmiyoruz" diye konuştu. Neriman Kuruçay ayrıca, İHE sözleşmesinde fırına olan uzaklık şu kadar olmak zorunda gibi bir maddenin olmadığını, sözleşmenin iptali için gereken şartların belli olduğunu belirterek, "İHE satışı için herhangi bir fırına uzaklık mesafesi diye bir kural kaide yoktur. Bu belli ki fırıncılarla yapılan görüşmede yeni bir teamül getirilmiş" şeklinde konuştu.

"LİNÇ EDİLDİK"



İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından linç edildiklerini söyleyen Neriman Kuruçay "Eşimin üzerine herhangi bir bayinin bulunmadığını söylemişler. Bayinin benim üzerime ait olduğunu biliyorlar. Bize yalancı muamelesi yaptılar. Sosyal medyada linç edildik. Bu yaptıkları hatanın gün yüzüne çıkmasının ardından psikolojik savunması diye düşünüyorum" dedi.

BU KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE



İHE ile olan sözleşmelerinin, Esenler Fırıncılar Başkanı Mustafa Çiçek'in ve İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Nama ile görüşmesinden sonra feshedildiğini belirten Hasan Kuruçay (46) "Fırıncının şikayeti üzerine sözleşmemizi feshetmişler. Fırıncı istiyor diye bizim bayimizi kapatan yarın diğer bayileri de kapatır. Bu karar diğer fırıncılar için emsal niteliği taşıyacak. İlk kurban biz olduk" dedi.

"EKMEĞİMİZLE OYNADILAR"



Ekmek almak için bayiye gelen bir vatandaş İstanbul Halk Ekmek'in ekmek vermeyi kestiğini öğrenince "Ekmek yandaki fırında iki lirayken burada bir liraydı. Burayı kapatınca diğer şubelere yürümek zorunda kalacağız. Yaşlı insanlar ucuz ekmeğe nasıl ulaşacak? Ekmeğimizle oynamasınlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan mahalleli iptal edilen Halk Ekmek'in yeniden mahallelerinde satışa sunulması için imza topladı.