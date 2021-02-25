Şanlıurfa sınırında bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinde bulunan bir tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 2 sivil vatandaş hayatını kaybederken 7 sivil ise yaralandı.

Meydana gelen patlama sonrası yaralanan 7 sivil Rasulayn Hastanesine kaldırılırken güvenlik güçleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba yüklü araçla yapılan saldırı ile ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.