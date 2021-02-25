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sınırında bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

'nın Ceylanpınar İlçesinin karşısında bulunan kentinde tavuk pazarına yapılan bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.2.2021 16:22 ABONE OL
Şanlıurfa sınırında bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinde bulunan bir tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 2 sivil vatandaş hayatını kaybederken 7 sivil ise yaralandı.

Meydana gelen patlama sonrası yaralanan 7 sivil Rasulayn Hastanesine kaldırılırken güvenlik güçleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba yüklü araçla yapılan saldırı ile ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Şanlıurfa sınırında bombalı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
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