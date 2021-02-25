Son dakika: 25 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte koronavirüs tablosunda son durum

2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

25 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ:

DÜNKÜ VERİLER:

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 124 bin 15 testte, 9 bin 561 vaka ile 660 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 72 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 285'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 124 bin 15 testte, 9 bin 561 vaka, 660 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 297 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747, toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, toplam vefat sayısı 28 bin 285, toplam ağır hasta sayısı 1200, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 540 bin 293 oldu.



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.