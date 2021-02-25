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Son dakika: AB'den 'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama

, 'daki darbe girişimiyle ilgili, "Tüm aktörler sakin olmalı, gerilimi tırmandıran eylemlerden kaçınmalı, demokratik ilkeler ve süreçlere saygı göstermelidir" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 18:36 ABONE OL
Son dakika: AB'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Ermenistan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Ermenistan Anayasası'na göre, "silahlı kuvvetlerin, siyasi konularda tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği" anımsatılan açıklamada, ülkede demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, Ermenistan'daki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma ve sükunet çağrısında bulunuldu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, bugün, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

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Son dakika: AB'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili açıklama
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