Son dakika haberi: Büyük tehlike! CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki çöp grevi koronaya davetiye çıkarıyor

"KORONAVİRÜS YAYILIMINDA BİR KAYNAK OLUŞTURABİLİR"

Koronavirüs salgını sürecinde hem evsel atıkların, hem tıbbı atıkların toplanmasının geciktirilmemesi gerektiğini dile getiren Dr. İlker İnanç Balkan, "Atıkların açık alanda uzun süre bekletilmesi, yeterine iyi poşetlenmeden kapalı kutulara koyulmadan bu şekilde kalması çok ciddi ve boyutlu sorunlara yol açabilir. Sadece tıbbı atıklar değil, bütün atıkların hızlı bir şekilde uygun bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. İçerisinde bir de tıbbı atık olarak değerlendirdiğimiz malzemeler varsa bu ikinci bir risk oluşturuyor. Kirli nesnelerle bulaşan diğer enfeksiyonların yanı sıra bu durum koronavirüs yayılımında da bir kaynak oluşturabilir. Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde, atıkların uzaklaştırılmasının geciktirilmesi ikinci bir sorun doğuracaktır" diye konuştu