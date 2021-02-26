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AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: “CHP’liler dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları buluşturmak için harekete geçmiş”

AK Parti İl Başkanı , sosyal medya hesabından 1990’lı yılların çöp dağlarını hatırlatarak CHP’ye bir gönderme yaptı. Kabaktepe, sosyal medya hesabından “Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler. Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri ‘ajans’ toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 27.2.2021 01:02 ABONE OL
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “CHP’liler dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları buluşturmak için harekete geçmiş”

Maltepe Belediyesi'nde işçilerin başlattığı grev sonrası sokaklar, caddeler çöplerle dolup taştı. Çevreye kötü kokuların yayıldığı Maltepe'de çöp yığınlarının oluşturduğu görüntüler İstanbul'un 90'lı yıllarını da hatırlattı. İstanbul Ümraniye'de çöp dağlarının patladığı o dönem şehirde çöpler doğru düzgün toplanmadığı gibi çevre kirliliği de hat safhadaydı.

"CHP DÖNEMİN ÇÖP DAĞLARIYLA İSTANBULLULARI BULUŞTURMAK İÇİN HAREKETE GEÇMİŞ"
Yeni seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından 1990'lı yılları hatırlatarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki çöp yığınlarına bir gönderme yaptı. Kabaktepe, "Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler :) Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri 'ajans' toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım" ifadelerini kullandı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “CHP’liler dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları buluşturmak için harekete geçmiş”
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