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’li ’ne rüşvet operasyonunda flaş! Adliyeye sevk edildiler

’nın ’li ’ne yönelik düzenlenmişti Operasyon kapsamında gözaltına alınan belediyenin Yapı Denetim biriminde çalışan üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 26.2.2021 12:05 Son Güncelleme: 26.2.2021 12:14 ABONE OL
CHP’li Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda flaş! Adliyeye sevk edildiler

Muğla'nın CHP'li Milas Belediyesi Yapı Denetim biriminde çalışan bazı çalışanları usulsüz yapıları görmezden geldikleri ve rüşvet aldıkları iddiası ardından Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçmişti. KOM Grup amirliği ekipleri tarafından alınan bilgi sonrası şahıslar ile ilgili titiz bir çalışma başlatılmıştı. Dosya savcısından alınan talimat sonrası üçü Milas Belediye çalışanı, birisi müteahhit olmak üzere toplam 4 kişiye eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

BELEDİYE ÇALIŞANININ EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon kapsamında belediye çalışanları H.G., A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A. gözaltına alındı. A.F.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 3.27 gram esrar, 12.14 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirilmişti.

Rüşvet ve irtikap suçuna yönelik suç unsuru delilerin elde edildiği, şüphelilerin usulsüz yapıları aldıkları rüşvet karşılığı görmezden geldiği belirlenmişti

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında rüşvet ve irtikap suçundan gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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CHP’li Milas Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda flaş! Adliyeye sevk edildiler
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