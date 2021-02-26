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Anneleri’nden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği

Anneleri’nden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı ’ı telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 26.2.2021 21:52 ABONE OL
Diyarbakır Anneleri’nden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti.


Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.

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Diyarbakır Anneleri’nden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği
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