Dosta güven düşmana korku

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olan Mavi Vatan 2021 ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı karargâh, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi, Görev Grubu seviyesinde temel harekât nevilerinin denenmesi, Deniz Harekâtı ve Müşterek Harekât taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkân kabiliyetlerinin denenmesi ve katılacak unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan; 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Su Altı Taarruz, Su Altı Savunma görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından, genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan F-16, F-4 ve Havadan İhbar ve Kontrol uçakları, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Arama Kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alıyor.Ayrıca, İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekât alanında operatif ve taktik seviyede kullanımı sağlanacağı ve gerçek harekât ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı suüstü ve hava savunma atışları icra ediliyor. Tatbikat 7 Mart'ta sona erecek. ANKARA