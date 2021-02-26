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’den Cumhuriyet’e tepki

, AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi’nde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım Medya Başkanı olarak seçilen ’yi hedef aldı. Gezi Kalkışması’nda yaşanan Kabataş olayının mimari olarak Halime Kökçe’yi gösteren gazeteye Kökçe’nin cevabı sert oldu: “Her zamanki gibi iftiralarla dolu bir itibarsızlaştırma faaliyeti Cumhuriyet'in yaptığı, habercilik değil. Kandil'deki teröristlere ‘Yere izmarit bile atmıyorlar’ diye güzelleme yapan sözde gazeteden ne beklenir ki zaten.”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 26.2.2021 14:31 ABONE OL
Halime Kökçe’den Cumhuriyet’e tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe'nin seçildiği AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Tanıtım Medya Başkanlığına ise Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe getirilmişti.

CUMHURİYET İTİBAR SUİKASTI PEŞİNDE

Halime Kökçe'yi hedef alan Cumhuriyet gazetesi, haberinde, "Erdoğan'ın davetiyle Kabataş'ın mimarı AKP'yi tanıtacak" ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet, Kökçe'nin AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım Medya Başkanlığı'na getirilmesini haberleştirirken, Gezi Kalkışması'nda yaşanan Kabataş olayını hatırlatarak Kabataş olayının mimarının Halime Kökçe olduğunu ileri sürdü.



KÖKÇE: "CUMHURİYET'İN YAPTIĞI İFTİRALARLA DOLU BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA FAALİYETİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım Medya Başkanı Halime Kökçe ise Cumhuriyet'in haberine sosyal medyadan tepki göstererek Cumhuriyet'in habercilik yapmadığını, bunun bir itibarsızlaştırma hareketi olduğunu belirtti. Kökçe, resmi sosyal medya hesabından "Her zamanki gibi iftiralarla dolu bir itibarsızlaştırma faaliyeti Cumhuriyet'in yaptığı, habercilik değil. Kandil'deki teröristlere 'Yere izmarit bile atmıyorlar' diye güzelleme yapan sözde gazeteden ne beklenir ki zaten: Cumhuriyet Gazetesi" ifadelerini kullandı.

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Halime Kökçe’den Cumhuriyet’e tepki
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