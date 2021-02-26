Hocalı şehitleri Talas’ta anıldı

Talas Hocalı Parkı'ndaki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk ile öğrenciler katıldı. Programda Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşlarının okunmasının ardından anıta çelenkler konuldu.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Törende konuşan Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk, "Bugün Burada Türk Dünyası'nın bir parçası olan Hocalı'da şehit verdiğimiz soydaşlarımızı anmak için bulunuyoruz. Çok şükür ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hocalı, Karabağ gerçek sahibine kavuştu. Bu süreçte, kan veren can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Kardeş Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz 7 devlet tek milletiz. Bunun en güzel örneği buradaki anıttır. Bu anıt, Talas Belediyesi tarafından Türk Milletine hediye edilmiştir ve bu hassasiyetinden dolayı, Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"RUHLARI ŞAD, MAKAMLARI CENNET OLSUN"

Azerbaycanlı doğalgaz şirketi Socar'ın iştiraki olan Kayserigaz'ın Kurumsal Temsilci Ofisi Müdürü Emin Mamadov'da Hocalı Soykırımı'nın tüm tarihin en dehşetli trajedilerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "26 Şubat'ta 613 kişi katledilmiş, 1275 kişi kaybolmuş ve onlardan ne yazık ki 150'si bugün halen bulunamamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözüyle demek istiyorum ki 29 yıl biz bu amaçla barış yoluyla almak istedik topraklarımızı ama bu terörist Ermeni Devleti yüzünden başaramadık. 2020 sonunda Başkomutan İlham Aliyev, Türkiye Devleti'nin desteğiyle ve Muzaffer Azerbaycan Ordusu'nun 44 gündür sürdürdüğü savaş neticesinde topraklarımız işgalden kurtarılmış ve şanlı bayrağımız Karabağ'da dalgalanmıştır. Bu gün de tüm şehitlerimizi yad ediyoruz" diye konuştu.

"29 YIL DA GEÇSE 290 YIL DA GEÇSE UNUTULMAZ"

Programda son konuşmayı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Hocalı Katliamının dünya tarihine kara bir leke olarak geçtiğine işaret ederek, "Bundan 29 yıl önce 613 soydaşımızı bir gecede katlettiler. Ermenilerin Hocalı'da yaptığı bu katliam, dünya tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Üzerinden 29 yıl da geçse 290 yıl da geçse unutulmaz. Ancak bununla beraber çok şükür ki geçen yıl Türkiye'nin de desteğiyle Dağlık Karabağ işgalden kurtuldu ve Azerbaycan topraklarına katıldı. Bu nedenle hem mutluyuz hem de gururluyuz" dedi.