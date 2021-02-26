Muhtardan, İzmit belediyesine Mobbing isyanı: Yeter artık Fatma Başkan

İzmit Muhtarlar Derneğinden geçtiğimiz günlerde istifa ederek İzmit Belediyesinden sorunlu şekilde ayrılan İbrahim Efe'nin başkanı olduğu Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi'ne üye olan İzmit Kocatepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kabak, İzmit Belediyesindeki görevinden sürüldüğünü belirterek ve kendisine mobbing uygulandığını iddia ederek sert bir paylaşım yaptı. Kabak, "Yeter artık Fatma Başkan" dedi.

SERT PAYLAŞIM

İzmit Belediyesinde amir olan Mustafa Kabak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "4 senedir şerefimle yürüttüğüm temizlik işleri amirliği görevimden yaklaşık 10 gün önce temizlik işleri müdürü tarafından hakaret vari sözlerle görevden alınarak Gültepe şantiyesine sürgün edildim ve şu anda hiç bir görev şahsıma tebliğ edilmemiştir. Bütün bu yaşanan süreçte 1 haftadır hakettiğim 22 günlük yıllık iznimi Personel müdürlüğüne dilekçe ile talep etmeme rağmen şahsıma hiç bir dönüş yapılmadığı gibi aynı zamanda MOBİNG uygulamasına maruz kalmaktayım. İşçi dostu başkanımızı ve yönetimini vicdanı ile baş başa bırakıyorum."