SON DAKİKA: 27-28 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu yanıt buldu! Hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Hafta içi akşam saatlerinden sabaha kadar uygulanan kısıtlama, hafta sonu ise cuma akşamından başlayarak 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 27-28 Şubat hafta sonu yaklaşırken sokağa çıkma yasağı saatleri, açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Evlerdeki temel ihtiyaçların giderilmesi açısından, sokağa çıkma yasağında marketlerin, fırınların ve bakkalların önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

HAFTA SONU YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman bitecek sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz." Bakan Koca ise şunları söyledi: "Bazı illerimizde buna yönelik özel tedbir planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış, bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek."

27-28 ŞUBAT BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 27-28Şubat 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler hakkında da bilgi verildi.