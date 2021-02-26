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: 'li 'ndan skandal sözler! Türkiye'yi üzerinden tehdit etmeye kalktı

haberi... İstanbul milletvekili terör seviciliğinde sınır tanımadı. Daha önce de pekçok kez terörle mücadele konusunda skandal ifadeler kullanan Tanrıkulu yine rahat durmadı. Terörün siyasi ayağı HDP'li 9 milletvekili hakkında TBMM'ye sunulan ' fezlekeleri'yle ilgili konuşan ve yeni yönetimi üzerinden hükümeti tehdit eden Tanrıkulu, "ABD'de değişen bir yönetim var. Bu yargılamaların sonu ağır olur. Bundan biz etkilenmeyiz, sorumlu hükümettir" dedi.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:57 Son Güncelleme: 26.2.2021 12:18 ABONE OL
Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! Türkiye'yi ABD üzerinden tehdit etmeye kalktı

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ABD sözcüsü gibi konuştu! Tanrıkulu, televizyonda katıldığı bir programda, 9 HDP'li hakkında TBMM'ye sunulan fezlekeler ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! Türkiye'yi ABD ile böyle tehdit etti | Video

AMERİKAN SÖZCÜSÜ GİBİ!
HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkacağını ifade eden Sezgin Tanrıkulu, açıklamalarının devamında Amerikan sözcülüğüne soyundu. Tanrıkulu, "Fezlekeler anayasa adalet karma komisyonuna geldiğinde CHP'nin tavrı ne olacak?" sorusuna da yanıt verdi. Tanrıkulu, "Bu ağır sonuçların bir parçası olmayız biz en azından olmamak için de çaba sarf ederiz. Bu yargıdan gelen bu belgelere dayanarak bir işlem yapmanın ben doğru olmadığına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin bu durumda ağır bedeller ödeyeceğini söyleyen Tanrıkulu, bu bedellerin sadece siyasal değil ekonomik de olacağını sözlerine ekledi.AKLI


CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'lileri savunduğu konuşmasında Türkiye'ye şu sözlerle sopa salladı:

"Bu Türkiye'nin yararına değil. Bunun zararlarını Türkiye çok açık bir biçimde geçmişte gördü. En yakın 2016'da gördü. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla, nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını gördü Türkiye. Bunun Türkiye'ye bir yararı yok. Türkiye'nin iç barışını hizmet etmez. Bu kayyum siyasetinden sonra, siyasi temsil bakımından insanların temsilinin engellenmesi, daha büyük siyasal sonuçlara yol açar. Aklı selim siyasetçiler bunu görürler.

EKONOMİK BAKIMDAN AĞIR SONUÇLAR YARATIR
Hele hele, ABD'de yeni gelişen siyasal eğilimler, Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Ekonomi bakımından ağır sonuçlar yaratır. Bu sadece siyasal olmaz. Ekonomi bakımından da ağır sonuçları olur."

CHP içinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın isimlerin başında gelen Sezgin Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılması ve teröristlere kabus olan SİHA'lara yönelik skandal sözleri ile biliniyor.

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Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! Türkiye'yi ABD üzerinden tehdit etmeye kalktı
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