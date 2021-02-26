Son dakika: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! Türkiye'yi ABD üzerinden tehdit etmeye kalktı

EKONOMİK BAKIMDAN AĞIR SONUÇLAR YARATIR

Hele hele, ABD'de yeni gelişen siyasal eğilimler, Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Ekonomi bakımından ağır sonuçlar yaratır. Bu sadece siyasal olmaz. Ekonomi bakımından da ağır sonuçları olur."

CHP içinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye en yakın isimlerin başında gelen Sezgin Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılması ve teröristlere kabus olan SİHA'lara yönelik skandal sözleri ile biliniyor.