SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan Atlas Sineması'nın açılışında konuştu! Tüm insanlığın hizmetindedir.

Galata Mevlevihane'si 1491 yılından beri tasavvuf dünyamıza ışık tutan, kültür ve edebiyat alanında pek çok kimseye ev sahipliği yapan bir yerdir. Bu mekanın şehrimize kattığı değeri tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. İstanbul siluetinin ayrılmaz parçası olan Galata Kulesi de restore edilerek yeniden şehrimize kazandırdığımız eserler arasında yer alıyor.

Galataport tamamlandığında İstanbul'un kültür sanat hayatına ve turizmine çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Turizm gemilerin yanaşacağı bir yer haline gelecektir. Galataport 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist, 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeli ile dünya çapında bir projedir.

NİSAN AYINDAN İTİBAREN GALATAPORT'UN FAALİYETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ

Tarihi Tophane Saat Kulesi yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bunları heyecanla anlatırken bir derdim var. Bu mekân benim doğup büyüdüğüm mekân. Bir Beyoğlu çocuğu olarak burada doğdum, büyüdüm ve yetiştim. Dolayısıyla heyecan biraz da buradan geliyor.

Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 gemi Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin beş katına çıkacağına inanıyor ve görüyorum."