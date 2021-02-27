Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı: "Milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır”

Kendileri henüz doğmadan gerçekleşen 28 Şubat'ı akranlarına anlatmak üzere harekete geçen bir grup genç, post modern darbenin filmini yaptı. Şahitlerin dilinden 28 Şubat'ın anlatıldığı Tanık filmi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde (ZKSM) düzenlenen gala ile tanıtıldı. 1 saatlik belgesel filmde, 6 ismin hikayeleri üzerinden 28 Şubat'ta yaşananlar anlatılıyor. Galada Başkan Erdoğan'ın mesajı okundu.





İŞTE O MESAJ

Erdoğan'ın galaya gönderdiği mesaj şöyle:

"28 Şubat dönemine damga vuran destansı başörtüsü mücadelesini tekrar hatırlamamıza vesile olan bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyorum.

28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzlar, bilhassa da başörtülü kızlarımızın maruz kaldığı haksızlıklar, milletimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır.

Üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen o dönemde yaşadığımız hüzünleri ve buruk sevinçleri anlatan bu eser, çok önemli bir arşiv belgesi olarak kayıtlarda yerini alacaktır.

Bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıraların tekrarlanmayacağına inanıyorum.

Tanık Belgesel Filminin, benzer projelere ilham kaynağı olmasını diliyor, hazırlanmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlarımızı kutluyorum. Sizlerin şahsında ülkemizin bütün gençlerini yürekten selamlıyorum."





EN BÜYÜK SİVİL DİRENİŞ

Galada konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, "İçimiz kan ağlıyor ama bugün geriye baktığımızda 28 Şubat'ı unutmamak lazım" dedi.

O dönemde irtica diye bir kavram ortaya atıldığını belirten Kan, "Eğer siz toplumda kendi değerlerinizle ben de varım diyorsanız irticacı idiniz. O zaman bir tehdittiniz" diye konuştu.

28 Şubat sürecinde hayatları altüst olan, aileleri parçalanan kişilerin olduğunu belirten Kan, "Biz inanıyoruz ki inanan insan her zaman kazanır. Müslüman musibet geldiğinde sabreder kazanır, güzellikler karşısında hamd eder kazanır" ifadelerini kullandı.

Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat mücadelesinin dünyada eşi benzeri olmayan bir sivil hak mücadelesi olduğunu belirterek, "Ellerine silah almadan, kimsenin malına zarar vermeden, yerlerde sürüklenmelerine, küçücük yaşta kelepçe ve hapisle tanışmalarına rağmen sadece imanlarıyla mücadele eden gencecik evlatlarımız dünyanın en asil mücadelesini verdiler" diye konuştu.



GENÇLERE ANLATILMASINA VESİLE OLSUN

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yaptığı konuşmada, büyük bir heyecanla belgeselin sürecini izlediğini, bu akşam da aynı heyecanı gördüğünü belirterek, "İnşallah Tanık belgeseli, 28 Şubat'ın gelecek nesillere daha iyi anlatılması için vesile olur" dedi. Yapılan çalışmanın öneminin, 28 Şubat'ı yaşamayan gençler tarafından yapılması olduğunu kaydeden Arısoy, "Gençlerimiz, bundan sonra da benzer işler yapacaklar. Hem bu belgeselin bahtı açık olsun, hem de bundan sonra yapacakları işlerde gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



UNUTTURMAMAMIZ LAZIM

Tanık filmi destekçilerinden Birlik Vakfı'nın Genel Başkanı Mehmet Alacacı ise yaptığı konuşmada, "Bu millet yüz yıldır çok sıkıntılar çekti, acılar gördü. Bunlardan biri de 28 Şubat. Milletimizin bu sıkıntıları tekrar görmemesi için unutmaması lazım, bizim unutturmamamız lazım" dedi.

Tanık belgesel filminin bu çalışmalardan biri olduğunu belirten Alacacı, "Biz bu sıkıntıları unutturmayalım, acıları hatırlatalım ki; bu millet bu sıkıntıları bir daha görmesin, acıları tekrar çekmesin. Bu bakımdan gençlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.



MAĞDURİYET DEĞİL MAĞRURİYET

Tanık filmi yapımcısı ve senaristi Kerem Tekinalp, "Bizler gençler olarak şuna değinmek istiyoruz, 28 Şubat aslında bir mağduriyet silsilesi değil mağruriyet silsilesidir. Bizim ablalarımız direndiler, mücadele ettiler ve başardılar" dedi.

Çalışmalarına, "Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar" inancıyla başladıklarını ifade eden Tekinalp sözlerini şöyle sürdürdü: Biz bu filmle başladık; Kudüs'ü, Filistin'i, Doğu Türkistan'ı bundan sonra anlatmaya devam edeceğiz. Onlar da bizimdir, 28 Şubat mücadelesi de bizimdir.



6 İSMİN HİKAYESİ ANLATILIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı yanında belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği filmin yapımcılığını ve senaristliğini Kerem Tekinalp üstleniyor.

Yönetmeni Bünyamin Bayansal, yardımcı yönetmen Ercan Eyigün, görüntü yönetmeni ise Emre Pekçakır. Belgesel filmde, farklı alanlarda 6 ismin yaşadıkları üzerinden darbe "Şahitlerin Dilinden 28 Şubat" sloganıyla aktarılıyor. Şair ve aktivist Ahmet Mercan, mimar Esra Özdil, avukat Elif Uzunpınar, pedagog ve aile danışmanı Yıldız Konal, eğitimci Esra Ege Gürler, aktivist Dilek Yıldırım filmde hikayelerini anlatıyor.