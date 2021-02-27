Dünya Kanal İstanbul’u hayran hayran izleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının esnetilip esnetilmeyeceği ile ilgili olarak, "Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü kabineye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını kabinede alacağız" dedi.Başkan Erdoğan, Ermenistan'da yaşananlarla ilgili olarak, "Hocalı katliamı Ermenistan'ın kişiliğini ortaya koyması açısından çok çok önemli. Bir gecede yüzlerce, binlerce insanın katledilmesi kabul edilebilir değil. Ermenistan'daki darbeye gelince, biz her türlü darbeye karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz söz konusu değil. Askerin devreye girmesi ile darbe çığırtkanlığına girilmesi kabul edilebilir değil. Yönetim değişikliğine gidilecek ise, bunu Ermenistan halkı yapar. Bunu Ermenistan halkına bırakmak lazım. Ermenistan halkı buradaki idareden memnun değil. Olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır" dedi.Erdoğan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu proje ta benim Büyükşehir Belediye Başkanlığıma dayanan bir projedir. Hâlâ anamuhalefet 'Yaptırmayız, istemezük...' Yahu siz neyi istiyorsunuz ki... Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamanki gibi artmaya başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor. 'İnadına' ifadesini 'İstanbul'a güzellik kazandıracağız' anlamında söyledim. Projemiz hazırdır, bu projeyi, Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya da bu projeyi hayran hayran izleyecek. Çanakkale Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya'yı izlediği gibi."Erdoğan doğum günü mesajlarıyla ilgili olarak ise "Bu hassasiyeti gösteren halkıma, onların hizmetkarı olmak için çok daha fazla çalışma gayreti içinde olacağız. Bir derdimiz var, o da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üstüne nasıl çıkarırız... Biz icraat partisiyiz, laf partisi değiliz. Ana muhalefetin icraatı yok" dedi.Nijerya'da Muslim News Nigeria gazetesi 2020'nin "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nü Başkan Erdoğan'a verdi. Gazete 2018 ve 2019'da da ödülü Erdoğan'a vermişti. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye "Küresel Müslüman Sağlık Kişileri" ödülü, Mesut Özil'e de "Küresel Ünlü Müslüman" ödülü verildi.