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’ye çöp dağları eleştirisi! mazeretle değil maharetle yönetilir

’da CHP’nin yönettiği belediyelerde çöp dağları yükseldi. ise grev kırıcı rol üstlenmek isterken çöpler caddelere taştı. İBB Meclis üyesi Sadullah Kabahasanoğlu İBB yönetimini eleştirdi: Sayın lütfen işinizi ciddiye alın. İstanbul'un meseleleri sürekli mazeret değil; maharet üreterek çözülebilir” ifadelerini kullandı

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Giriş Tarihi: 27.2.2021 14:01 ABONE OL
İBB’ye çöp dağları eleştirisi! İstanbul mazeretle değil maharetle yönetilir

İstanbul'da 25 yıl aradan sonra yeniden ortaya çıkan çöp dağlarına yönelik tepkiler giderek artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimin sorunu çözmek yerine işçilerin grevini kırmak için kollarını sıvamasını işçiler de eleştiri yağmuruna tutarken İBB meclis üyesi Sadullah Kabahasanoğlu'nundan İBB'ye çöp eleştirisi geldi.

İBB'nin sorumluluğunı bilmediğini aktaran Kabahasanoğlu Türkiye iklim şartlarında çöplerin sokakta 7 saat sonra bakteri üretmeye başdığını hattırlattığı açıklamada, "Pandemi şartlarında 4 gündür 1,5 milyon üzerinde nüfusun yaşadığı ilçelerde çöpler toplanmıyor ve insanlar adeta mikroplarla baş başa bırakılmış durumda… İBB oralı bile değil. Ana arterlerde çöp toplama İBB'nin, ara arterlerde ilçe belediyesinin sorumluluğudur. "Çöp dağları neredeyse söylesinler, biz toplayalım" diyen İBB Başkanı ortalarda yok…

Ara sokakları kaderine terk ettiniz; ana arterlerde neden yoksunuz? 1994 yılından sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde çöp sorunu tarihe gömülmüş, artık Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde atıkların geri kazanımı vizyonu ile sıfır atık vizyonu ortaya konmuştur. Mevcut yönetim elinde İBB sıfır atık ifadesini unuttu. Sayın Ekrem İmamoğlu lütfen işinizi ciddiye alın. İstanbul'un meseleleri sürekli mazeret değil; maharet üreterek çözülebilir. İstanbul'un 2 yılda geldiği durum ortada… Lütfen sorumlu davranınız ve insanların sağlığını tehdit eden çöp sorunu için bir şeyler yapınız. İstanbul bugün değerini bilmeyenlerin elinde inim inim inliyor. İstanbul'u elbet değerini bilenlerle yeniden buluşturacağız" dedi.

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İBB’ye çöp dağları eleştirisi! İstanbul mazeretle değil maharetle yönetilir
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