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PKK’da çözülme sürüyor! 2 daha güvenlik güçlerine teslim oldu

, ikna çalıması sonucu 2 PKK/YPG'li teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 27.2.2021 18:25 Son Güncelleme: 27.2.2021 18:28 ABONE OL
PKK’da çözülme sürüyor! 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden 2 örgüt mensubunun, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

SURİYE VE IRAK'TA FAALİYET YÜRÜTMÜŞLER

2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

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PKK’da çözülme sürüyor! 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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