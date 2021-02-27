İlk doz aşılamada dünyada 3’üncüyüz

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 1. doz aşı uygulanan kişi sayısının 6 milyon 700 bini geçtiğini açıkladı. Dünyadaki aşılama istatistiklerini derleyen 'Ourworldindata'nın verilerine göre, Türkiye 1. doz aşı uygulanan kişi sayısında Amerika Birleşik Devletleri (45 milyon) ve Birleşik Krallık'ın (18 milyon) ardından üçüncü sırayı aldı. Türkiye'yi Brezilya (6.12 milyon), İsrail (4.6 milyon) ve Almanya (3.63 milyon) takip etti. Nüfusa göre aşılamada Türkiye yüzde 9.03 ile dünya genelinde 9., tek ve çift doz dahil olmak üzere toplam aşılamada ise 8 milyon 200 binle 7. sırada yer alıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel düzeyde en başarılı ülkeler arasındayız. Toplamda nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. 52.5 milyon insanımızın aşılanması demek bu" ifadelerini kullandı.Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere aşı yapıldı. Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak. İlkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görevli öğretmenlerle devam edilecek. Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerindeki öğretmenler aşılamada öncelikli olacak. İlkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.