Kervancı Ali'nin kızı ile damadı da hesap verecek

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ali Katırcıoğlu'nun 8 şirket ortağı hakkında Cumhuriyet savcısının hazırladığı mütalaada önemli bilgilere yer verildi. Mütalaada, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal katkı sağlayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin ortakları, yöneticileri ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma dosyanın çok kapsamlı olması nedeniyle şirketlerle ilgili ayrı ayrı soruşturmalar yürütüldüğü, Katırcıoğlu şirketlerinin de bu dosyalar arasında yer aldığı kaydedildi. Ali Katırcıoğlu ile birlikte oğulları Mustafa Talat ve Abdullah Katırcıoğlu, torunu Fethullah Demircan'ın da FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında firari olarak arandıkları belirtildi.

Mütalaada, firarilerden Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun, FETÖ çatı yapılanmasında yer aldığı kaydedildi. Abdullah Katırcıoğlu'nun ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı Hümeyra ile evliyken, 6 Temmuz 2015 tarihinde boşandıkları belirtildi. Mütalaada, FETÖ'nün önde gelen isimlerinden ve en önemli finansörlerinden olan Ali Katırcıoğlu'nun, örgütte "Kervancı Ali" lakabıyla tanındığı, Güney Afrika'da FETÖ'ye ait üs konumundaki Nizamiye Medresesini yaptırdığı, Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da ikamet ettiği arazinin de 2006 yılında Katırcıoğlu'nun şirketi üzerinden satın alındığı vurgulandı.

ŞİRKETLERİN İÇİNİ BOŞALTTILAR

Savcılığın mütalaasında, MASAK ve bilirkişi raporlarına da yer verildi. Bu raporlara göre, Katırcıoğlu ailesinin, Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerin içini boşaltıp, özellikle Güney Afrika ve ABD üzerinden para kaçırdığı ve örgüte milyonlarca lira ve döviz aktardığı tespitlerine yer verildi.

Mütalaada, Ali Katırcıoğlu'nun tutuklu yargılanan damadı Mehmet Demircan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Katırcıoğlu'nun tutuksuz yargılanan kızı Fatma Nuray Demircan ile birlikte 6 şirket ortağına ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Savcı, bir sanığın ise örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraati yönünde görüş bildirdi.