Mersin'de Akdeniz’in imar sıkıntıları çözülecek

Mersin'de Akdeniz ilçesi Yeşilçimen Mahallesi'nin sanayi tesisleri arasında kalmış, geçmişte imar sıkıntısı yaşayan bir bölge olduğunu belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Şu anda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın (GMK) altı ile ilgili 1/5000'lik planı büyük ihtimalle Mart ayı içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelecek. Bu planın Meclis'ten onaylanıp geçeceğini düşünüyorum. Tabi biz de binlik planımızı hazırladık" dedi.

Gültak, "Büyükşehir Meclisi'nden geçecek olan 5000'lik plan ile birlikte biz de 1000'lik planımızı yapacağız. Hemen sonrasında da GMK'nın üstü için süreç başlayacak" diye konuştu.

"MERSİN'İN İKİNCİ ETAP İMAR PLANI ONAYLANDI"

Mersin'in, ikinci etap imar planlarının, tarım görüşleri çıkmadığı için 15 yıldır beklediğini kaydeden Başkan Gültak, "Sayın Lütfi Elvan Bakanımızın yoğun ilgisi sonucu 2 bin hektarın üzerinde tarımsal üretimden çıkmış araziye, Tarım Bakanlığımız tarafından onay verildi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi de bu alanın 5 binlik planını hazırlıyor. Bu plan, Yenişehir, Toroslar ama en çok da Akdeniz'i ilgilendiriyor. İşte bu ikinci etap ile GMK üstü imar çalışmalarının bitmesiyle birlikte mahallelerimizin tapu sıkıntılarını da çok büyük oranda çözmüş olacağız" dedi.

Mersin ve Akdeniz'de artık barışın, huzur ve kardeşliğin hâkim olduğunu belirten Başkan Gültak, belediyenin bütçe ve kaynaklarını hiçbir ayırım yapmadan tüm mahallelere eşit hizmet için kullandıklarını söyledi.