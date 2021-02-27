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TEKNOFEST başvuruları 15 Mart’a uzatıldı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 27.2.2021 ABONE OL
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 (TEKNOFEST 2021) için başvuru süresini 15 Mart'a uzattıklarını duyurdu. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"TEKNOFEST 2021 başvuru sayıları geçen yıla kıyasla aynı dönem için yüzde 30 artmış. Bu ne demek? Bu yılın aynı dönemindeki mutluluğumuzda yüzde 100 artış" dedi. TEKNOFEST 2021 kapsamındaki yarışmalar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için "https:// teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor.
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TEKNOFEST başvuruları 15 Mart’a uzatıldı
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