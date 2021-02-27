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Vanlı anneler evlat nöbetinde

Diyarbakırlı annelerin çocuklarını kaçıran PKK’ya karşı başlattığı eylem dalga dalga büyüyor. Vanlı aileler de il binası önünde eylem yapıp çocuklarını istedi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 27.2.2021 ABONE OL
Vanlı anneler evlat nöbetinde
Çocukları HDP eliyle PKK'ya gönderilen ailelerin, Diyarbakır'da 1.5 yıl önce başlattığı eylem yayılıyor. Hakkâri ve Şırnak'ın ardından, Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan 7 aile, dün HDP Van il binası önünde eylem başlattı. Ellerinde "Kahrolsun PKK", "Kürt- Türk kardeştir", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Vanlı anneler nöbette" şeklinde dövizleri taşıyan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaparak HDP il binası önüne geldi. Burada slogan atan aileler HDP'den çocuklarını istedi. Evlatlarının da fotoğraflarını taşıyan aileler için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Evlat nöbeti başlatan aileler SABAH'a konuştu. İşte söyledikleri:

'SORUMLUSU HDP'
Hayifhan Tan (63): Oğlumu kandırdılar. 7 yıl önce bir araçla Bahçesaray'a gelip kaçırdılar. Yıllardır iki gözüm iki çeşme çalmadık kapı bırakmadım. Buradaki eylemimiz asla bitmeyecek. Oğlumun kaçırılmasının sorumlusu HDP'dir. Geri getirsinler.

'İLAÇ VERİP KAÇIRDILAR'
Atiye Dayan: Kızımı 6 yıl önce, henüz 17 yaşındayken yemeğine ilaç koyarak dağa kaçırdılar. Kızım dağda aç açık, kurşunların önüne atılırken Pervin Buldan'ın çocukları özel okullarda okuyor. Benim kızım niye dağda ve onun kızı gibi özel okulda okumuyor? 6 yıldır evlat acısı yaşıyorum. PKK'ya ödeyecek bir bedelim yok. Neyin bedelini ödüyorum? Kürdüm diye mi bu bedeli ödüyorum. Ben o Kürtçeyi de istemiyorum. 17 yaşındaki çocuk dağa gitmeyi ne bilir? PKK'ya ve HDP'ye lanet olsun. Benim PKK'ya, HDP'ye verecek bir çocuğum yok. Kızımı istiyorum.

'EVLATLARIMIZI ISTIYORUZ'
Nazlı Sancar: Kızım Şeyma, 13 yaşındayken dağa kaçırıldı. 9 yıldır evlat acısı çekiyorum. PKK'ya boyun eğmeyeceğim. Devletimizin gücüyle evlatlarımızı geri alacağız. Şeyma gelse dahi mücadeleme devam edeceğim.

'9 YAŞINDAYDI'
Eyüp Baran: Oğlum henüz 9 yaşındaydı. Okula giderken önünü kesip dağa kaçırdılar. Bunlar dinsiz, imansız. Bu mücadeleye oğlum gelse de devam edeceğim.
Feyzi Yağmur: Oğlumu 6 yıl önce kaçırdılar. Kürt hakları, çocuk kaçırıp Amerika'ya teslim etmek mi? Siz de anne baba evladı değil misiniz? Benim oğlumu dağa götürdünüz. Diyarbakır'da 52 gün nöbet bekledim. Mücadelemize bundan sonra burada devam edeceğiz.

BALKONDAN GÜLEN HDP'LİYE TEPKİ
Kaçırılan çocukları için HDP il binası önüne gelen aileler "Çocuklarımı geri verin" diye feryat ederken, il binası balkonundaki HDP'liler ise ailelere güldü. Gülen kişinin HDP il yönetiminden Leyla Aşkan olduğu ortaya çıktı. Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren Aşkan'ın bu hareketi tepki topladı. Öte yandan ailelerin gelişini gören başka bir yönetici ise kapıyı çarparak kapattı.

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Vanlı anneler evlat nöbetinde
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