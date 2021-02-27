Vanlı anneler evlat nöbetinde

Çocukları HDP eliyle PKK'ya gönderilen ailelerin, Diyarbakır'da 1.5 yıl önce başlattığı eylem yayılıyor. Hakkâri ve Şırnak'ın ardından, Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan 7 aile, dün HDP Van il binası önünde eylem başlattı. Ellerinde "Kahrolsun PKK", "Kürt- Türk kardeştir", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Vanlı anneler nöbette" şeklinde dövizleri taşıyan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaparak HDP il binası önüne geldi. Burada slogan atan aileler HDP'den çocuklarını istedi. Evlatlarının da fotoğraflarını taşıyan aileler için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Evlat nöbeti başlatan aileler SABAH'a konuştu. İşte söyledikleri:
'SORUMLUSU HDP'
Hayifhan Tan (63):
Oğlumu kandırdılar. 7 yıl önce bir araçla Bahçesaray'a gelip kaçırdılar. Yıllardır iki gözüm iki çeşme çalmadık kapı bırakmadım. Buradaki eylemimiz asla bitmeyecek. Oğlumun kaçırılmasının sorumlusu HDP'dir. Geri getirsinler.
'İLAÇ VERİP KAÇIRDILAR'
Atiye Dayan:
Kızımı 6 yıl önce,
henüz 17 yaşındayken
yemeğine ilaç koyarak
dağa kaçırdılar.
Kızım dağda aç açık,
kurşunların önüne atılırken
Pervin Buldan'ın
çocukları özel okullarda
okuyor. Benim kızım
niye dağda ve onun kızı
gibi özel okulda okumuyor?
6 yıldır evlat acısı
yaşıyorum. PKK'ya ödeyecek
bir bedelim yok. Neyin
bedelini ödüyorum? Kürdüm
diye mi bu bedeli ödüyorum.
Ben o Kürtçeyi de istemiyorum.
17 yaşındaki çocuk dağa gitmeyi
ne bilir? PKK'ya ve HDP'ye lanet
olsun. Benim PKK'ya, HDP'ye
verecek bir çocuğum yok. Kızımı
istiyorum.
'EVLATLARIMIZI ISTIYORUZ'
Nazlı Sancar:
Kızım
Şeyma, 13 yaşındayken dağa
kaçırıldı. 9 yıldır evlat acısı çekiyorum.
PKK'ya boyun eğmeyeceğim.
Devletimizin gücüyle
evlatlarımızı geri alacağız.
Şeyma gelse dahi
mücadeleme devam
edeceğim.
'9 YAŞINDAYDI'
Eyüp Baran:
Oğlum henüz 9 yaşındaydı.
Okula giderken
önünü kesip dağa
kaçırdılar. Bunlar dinsiz,
imansız. Bu mücadeleye
oğlum gelse de devam edeceğim.
Feyzi Yağmur:
Oğlumu 6
yıl önce kaçırdılar. Kürt hakları,
çocuk kaçırıp Amerika'ya teslim
etmek mi? Siz de
anne baba evladı değil
misiniz? Benim oğlumu
dağa götürdünüz.
Diyarbakır'da 52
gün nöbet bekledim.
Mücadelemize bundan
sonra burada devam
edeceğiz.
BALKONDAN GÜLEN HDP'LİYE TEPKİ
Kaçırılan çocukları için HDP il binası önüne gelen aileler "Çocuklarımı geri verin" diye feryat ederken, il binası balkonundaki HDP'liler ise ailelere güldü. Gülen kişinin HDP il yönetiminden Leyla Aşkan olduğu ortaya çıktı. Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren Aşkan'ın bu hareketi tepki topladı. Öte yandan ailelerin gelişini gören başka bir yönetici ise kapıyı çarparak kapattı.