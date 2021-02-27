Vanlı anneler evlat nöbetinde

Çocukları HDP eliyle PKK'ya gönderilen ailelerin, Diyarbakır'da 1.5 yıl önce başlattığı eylem yayılıyor. Hakkâri ve Şırnak'ın ardından, Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan 7 aile, dün HDP Van il binası önünde eylem başlattı. Ellerinde "Kahrolsun PKK", "Kürt- Türk kardeştir", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Vanlı anneler nöbette" şeklinde dövizleri taşıyan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaparak HDP il binası önüne geldi. Burada slogan atan aileler HDP'den çocuklarını istedi. Evlatlarının da fotoğraflarını taşıyan aileler için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Evlat nöbeti başlatan aileler SABAH'a konuştu. İşte söyledikleri:Oğlumu kandırdılar. 7 yıl önce bir araçla Bahçesaray'a gelip kaçırdılar. Yıllardır iki gözüm iki çeşme çalmadık kapı bırakmadım. Buradaki eylemimiz asla bitmeyecek. Oğlumun kaçırılmasının sorumlusu HDP'dir. Geri getirsinler.Kızımı 6 yıl önce,henüz 17 yaşındaykenyemeğine ilaç koyarakdağa kaçırdılar.Kızım dağda aç açık,kurşunların önüne atılırkenPervin Buldan'ınçocukları özel okullardaokuyor. Benim kızımniye dağda ve onun kızıgibi özel okulda okumuyor?6 yıldır evlat acısıyaşıyorum. PKK'ya ödeyecekbir bedelim yok. Neyinbedelini ödüyorum? Kürdümdiye mi bu bedeli ödüyorum.Ben o Kürtçeyi de istemiyorum.17 yaşındaki çocuk dağa gitmeyine bilir? PKK'ya ve HDP'ye lanetolsun. Benim PKK'ya, HDP'yeverecek bir çocuğum yok. Kızımıistiyorum.KızımŞeyma, 13 yaşındayken dağakaçırıldı. 9 yıldır evlat acısı çekiyorum.PKK'ya boyun eğmeyeceğim.Devletimizin gücüyleevlatlarımızı geri alacağız.Şeyma gelse dahimücadeleme devamedeceğim.Oğlum henüz 9 yaşındaydı.Okula giderkenönünü kesip dağakaçırdılar. Bunlar dinsiz,imansız. Bu mücadeleyeoğlum gelse de devam edeceğim.Oğlumu 6yıl önce kaçırdılar. Kürt hakları,çocuk kaçırıp Amerika'ya teslimetmek mi? Siz deanne baba evladı değilmisiniz? Benim oğlumudağa götürdünüz.Diyarbakır'da 52gün nöbet bekledim.Mücadelemize bundansonra burada devamedeceğiz.Kaçırılan çocukları için HDP il binası önüne gelen aileler "Çocuklarımı geri verin" diye feryat ederken, il binası balkonundaki HDP'liler ise ailelere güldü. Gülen kişinin HDP il yönetiminden Leyla Aşkan olduğu ortaya çıktı. Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren Aşkan'ın bu hareketi tepki topladı. Öte yandan ailelerin gelişini gören başka bir yönetici ise kapıyı çarparak kapattı.