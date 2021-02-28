Başkan Akkuş; "Bir daha ülkemize darbeler ve ihtilaller yaşatmasın"

Bölükyayla Belediye başkanı Gaffari Akkuş, 28 Şubat "Postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 24. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Akkuş açıklamasında; "Ülkemizde siyasi, hukuki, idari ve değişik toplumsal alanlarda birçok olumsuz değişimlere neden olan 1960, 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri müdahaleleri ile 28 Şubat 1997'de yapılan post modern darbeler süreçleri ülkemizde çok büyük tahribatlar yaratmıştır. Yaşanan bu Post-Modern darbeler tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Bunlardan 28 Şubat aynı zamanda, milletin kendisinin tehdit edildiği, İmam Hatiplerde okuyan gençlerin önünün kapatılarak üniversitelere alınmadığı, temel hak ve hürriyetlerinin gasp edildiği ülkemizi ve milletimizi derinden yaralayan bir sürecin adı olmuştur. 28 Şubat'tan sonra Balyoz, Ergenekon, E-Muhtıra, Gezi Olayları, 17-25 Aralık Olayları ve son olarak da 15 Temmuz Hain Darbe girişimlerinin yaşandığına şahit olduk. 'Ancak aziz milletimiz 15 Temmuz'da da 'Milli iradeye darbe vurulamaz' diyerek ülkemize ve hükümetimize karşı yapılmak istenen darbe girişimini, bu vatanın kahramanları tarafından bertaraf etmiştir. Bugünkü Türkiye; vesayetin, cuntaların, paralel yapıların olmadığı bir Türkiye'dir. Allah bir daha bu güzel Cennet ülkemize darbeler ve ihtilaller yaşatmasın inşallah." dedi.