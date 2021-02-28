Selçuk Bayraktar’ın bir takipçisinin yazdığı mentiona verdiği cevap gülümsetti

Sosyal medyayı etkili kullanan isimler arasında yer alan Selçuk Bayraktar, bir takipçisine verdiği yanıtla gülümsetti. Kendisiyle alay etmek isteyen takipçisine fotoğrafla yanıt veren Bayraktar, fotoğrafın altına "Ustalar kadar mahir olamasak da çok çıraklık yaptık. Baykar 90'lar. Biz bu zihniyeti çok gördük" yazdı.

"ZORAKİ KADRAJA SOKULMUŞ USTA"

Yerli roket motoru için incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar'la verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafla alay etmek isteyen bir takipçi fotoğrafın altına "Soldaki usta zoraki kadraja sokulmuş; usta: Abi yapmayın yarın arkadaşlar dalga geçecek benimle der halde" yazdı.

USTALIK DERSİ

Takipçisine tebessüm eden Bayraktar, 90'lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Birileri Ay roket motorunun yapıldığı yeri sanayi, 'soldakini' de ustabaşı diye küçümsemeye çalışmış. Bu zihniyeti Baykar'ın sanayideki eski yerini merdivenaltı diye horlamaya çalıştıkları zamanlardan iyi tanırız. Ustalar kadar mahir olamasak da çok çıraklık yaptık. Baykar 90'lar yazdı.

Selçuk Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa bir sürede on binlerce beğeni alırken bir kullanıcı ise alay etmek isteyen kullanıcıya "Her sabah kepenkleri açarken kalbini de açmayı bileceksin. Önce insanlığını; sonra önlüğünü giyeceksin" yazarak gönderme yaptı.