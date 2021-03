Çatalca’ya 22 derslikli ilk ve ortaokul yapılıyor

Çatalca'da çocuklara ve eğitime verdiği önemi hayata geçirdiği birçok projeyle, okullara, öğrencilere ve velilere destek olarak gösteren Belediye Başkanı Mesut Üner, Çanakça Mahallesinde hasarlı olması nedeniyle yıkılan okulun yapılması noktasında da desteklerini esirgemedi. İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında hasarlı bulunarak yıkılan okulun yerine İstanbul Valiliği tarafından çok daha kapsamlı bir okul yapılıyor. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner konunun üzerinde hassasiyetle durarak okulun yapılması için gerekli birçok temas ve girişimlerde bizzat bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ile işbirliği içerisinde süreci yakından takip ediyor.



İLK VE ORTAOKUL PROJESİ TAMAMLANDI



Çatalca Belediyesi tarafından okul için tahsis edilen, önceki okulunda yer aldığı alana yapılacak yeni okul 22 derslikli olarak inşa edilecek. Okulda 3 anasınıfı, 3 laboratuvar, konferans salonu, güreş ve jimnastik salonları, kütüphane, destek eğitim sınıfı ve 3 adet beceri ve tasarım atölyesi yer alacak.



ÇOCUKLARIMIZ VE EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZDİR



Çanakça Mahallesine yapılacak okulun hayırlı olmasını dileyen Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, "Bizler için eğitim her şeyin üzerindedir. İlçemizde çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için onların geleceklerini en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Eğitim konusunda önemli projeler hayata geçirdik. Öğrencilerimize, konusunda uzman öğretmenlerimizle kurs verdiğimiz Sürekli Eğitim Merkezimiz, geçtiğimiz yıl gençlerimizin hayal ettikleri üniversitelere kavuşmasında önemli bir köprü görevi yerine getirdi. Çok sayıda gencimizin ve ailemizin mutluluğunu paylaştık. Yine ilçemizde tüm okullarımızın daima yanındayız, ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz her zaman destek olmaya devam edecektir.



İstanbul Valiliğimizce depremde hasar gören binaların yıkılıp yerine yeniden yapılması projesi olan İSMEP kapsamında Çanakça Mahallemizdeki okulumuz yeniden yapılıyor. Daima bizlerden ve Çatalca'mızdan destek ve teveccühlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, bölgemiz Milletvekillerine, İstanbul Valiliğimize, okulumuzun yapım aşamasına gelme sürecinde aynı heyecanla birlikte çalıştığımız Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş'e, AK Parti Çatalca İlçe Başkanımız Yusuf Aslan'a ve sevgili öğrencilerimiz için her zaman işbirliği içerisinde olduğumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Okulumuzun şimdiden öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini kaydetti." sözlerini kaydetti. Ayrıca İlçede 13 ilk-ortaokulunda yapımı devam eden Akıl-Zeka Oyunları Atölyelerinin yapımına büyük destek veren Belediye Başkanı Mesut Üner, yapımı tamamlandığında Çanakça İlk ve ortaokuluna da Akıl-Zeka Oyunları atölyesini yapacaklarını belirtti.